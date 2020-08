Il Palermo in questi giorni è in ritiro in quel di Petralia Sottana per preparare la prossima stagione. La squadra rosanero, però, nelle ultime ore deve fare i conti con gli infortuni. Nella giornata di ieri si sono fermati il portiere Pelagotti e il terzino Doda, nella giornata di oggi invece, durante l’allenamento pomeridiano a fermarsi è stato l’attaccante Lucca che ha accusato un dolore al piede destro. Il calciatore non ha preso parte alla partitella, ma nelle prossime ore il calciatore verrà valutato e si capirà l’entità del suo infortunio, che non sembra nulla di grave e già domani potrebbe essere in campo. i

In basso il video dell’attaccante in panchina: