Attraverso i propri canali social, il Palermo ha lanciato un contest per trovare un sostituto allo speaker del Barbera, D’Agostino, che sarà assente domenica in occasione di Palermo-Catanzaro. I tifosi rosanero CLICCANDO QUI potranno inviare un video “prova” per mostrare le proprie abilità vocali.

Il “prescelto” sarà chiamato ad annunciare le formazioni e non solo in occasione del match in programma domenica alle 12:30.