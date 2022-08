Come si legge su “Gds” salta il tappo della circonvallazione all’altezza della via Principe di Paternò (attuale Lidl, ex Salamone & Pullara). Domani, 30 agosto, alle 8 le auto torneranno a transitare su quel tratto chiuso da due anni (in direzione Trapani). Ne dà notizia Mobilita Palermo.

«Per infiniti mesi – scrive l’associazione – gli automobilisti hanno dispensato imprecazioni per le code e i rallentamenti causati dal blocco, resosi indispensabile per un intervento di consolidamento del canale Mortillaro, a partire da domani si tornerà a scorrere liberamente senza alcuna deviazione. Il 30 agosto alle ore 8 dunque sarà una data da segnare in calendario, in memoria di una vergogna, quella di un intervento infinito che ha richiesto l’intervento di un commissario».