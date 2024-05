Palermo, domani la squadra torna a Torretta. Le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stagione del Palermo conclusa e sulla squadra che domani tornerà a Torretta.

Dopo la cocente eliminazione dalla semifinale play-off con il doppio confronto con il Venezia perso per mano degli uomini di Vanoli, il Palermo è tornato mestamente in città con l’obiettivo di fare nuovamente quadrato prima dei saluti finali e l’arrivederci alla prossima stagione o, per alcuni, l’addio definitivo alla maglia rosanero. La squadra di Mignani si rivedrà al centro sportivo di Torretta domani e al momento non ci sono comunicazioni su nuovi ed eventuali appuntamenti per la settimana.

Seduta di Allenamento Particolare

Sarà una seduta d’allenamento particolare anche perché poi si capirà se ce ne saranno altre oppure se sarà davvero l’ultima prima del classico rompete le righe. Quel che è certo è che i giocatori, arrivati a Palermo già nel post partita di Venezia, avranno due giorni di riposo prima di rivedersi assieme e provare a fare un’ultima analisi di quello che è successo in tutta la stagione. Sarà magari un momento utile per confrontarsi tra staff tecnico, dirigenziale e giocatori prima di terminare ufficialmente la stagione 2023/24.

Obiettivi per il Futuro

Utilizzare gli ultimi incontri per fare un’analisi approfondita della stagione, identificando punti di forza e debolezze. Creare un dialogo aperto tra staff tecnico, dirigenza e giocatori per discutere delle problematiche emerse e delle possibili soluzioni. Iniziare a delineare i piani per la prossima stagione, considerando cambiamenti necessari sia a livello di giocatori che di strategia.

Il Palermo si trova in una fase di riflessione e pianificazione dopo una stagione difficile culminata con l’eliminazione dai play-off. Gli incontri dei prossimi giorni saranno cruciali per definire la direzione futura del club, sia in termini di gestione della squadra che di obiettivi tecnici. La dirigenza dovrà prendere decisioni importanti per costruire una base solida che permetta di affrontare al meglio la prossima stagione e puntare alla tanto desiderata promozione in Serie A.