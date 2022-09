L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani tornerà ad allenarsi a Boccadifalco.

Il Palermo ha salutato Manchester nel pomeriggio. Il charter che ha accompagnato la squadra al ritorno in Sicilia e decollato dal Regno Unito alle 16 ore locali, giungendo in serata a Punta Raisi. Corini ha concesso la domenica libera ai suoi giocatori, che torneranno in campo domani per allenarsi a Boccadifalco. L’ultima seduta negli impianti dell’Etihad Campus si e svolta in parte sul campo e in parte in palestra, dove hanno lavorato quelli che il tecnico ha schierato per tutti i 90 minuti previsti nel test col Nottingham Forest.

Le condizioni di Bettella, precauzionalmente fermo per un fastidio ai flessori prima dell’allenamento col Nottingham, verranno valutate nuovamente domani per capire se potrà rientrare o meno in vista della sfida del prossimo weekend contro il Sudtirol. Sfida in cui Corini potrà riavere con ogni probabilità Broh, che in settimana ha proseguito col lavoro differenziato, ma da domani dovrebbe riprendere ad allenarsi col gruppo. Accardi, che non ha lavorato col gruppo in questi giorni di ritiro a Manchester, ha svolto ieri la partitella finale al termine dell’ultima seduta, celebrata sui social anche dal club e vinta proprio dalla squadra del palermitano.