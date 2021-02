Quello di domani sarà un San Valentino bagnato. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta gialla per condizio meteo avverse valido per tutta la giornata di domenica, 14 febbraio. Il maltempo, che da stanotte ha compito la Sicilia, dunque non lascerà l’Isola almeno per le prossime 24 ore: attesi rovesci e temporali anche nel Palermitano.“