Continua l’emergenza rifiuti a Palermo.

Secondo quanto riportato da “Repubblica.it” sono diversi i cumuli di rifiuti dall’Arenella a Bonagia, da via Villagrazia a via Dante. E’ dovuto scendere in campo il Prefetto Forlani per chiedere alla Rap informazioni sulle azioni dei lavoratori.





Per senso di responsabilità, domani scenderà in campo il personale, anche se a ranghi ridotti.