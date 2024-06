Palermo, Dionisi si presenta: «Parole Brunori? Non posso rispondere per le cose che non dico io»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«È la prima esperienza al sud, non c’era mai stata occasione, sono curioso. Attraverso Migliaccio e la proprietà cerco di cogliere l’entusiasmo ma non c’è cosa migliore di viverlo. Ci saranno le difficoltà e mi voglio misurare anche con quello e con la passione che è motivazione e convinzione di poter andare dritti tutti insieme. La mia famiglia è felice di questo e vivranno anche loro la prima esperienza qui. mi aspettavo un clima migliore (ride, ndr). Ho avuto modo di incontrare Ancelotti e vedere come lavora, è esperienza che mi porto dietro»

«Parole Brunori? Non posso rispondere per le cose che non dico io. Non posso entrare nel merito, ho ascoltato e parlato con Brunori. La passione è positiva, tifiamo tutti per la stessa squadra e tutti abbiamo lo stesso obiettivo. La direzione è una e in certi momenti mi aspetto che da fuori spingano ma anche da dentro si spinga, la direzione è unica, non vedo altri modi per andare verso l’obiettivo se arriveranno momenti positivi o meno positivi vedremo»