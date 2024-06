Palermo, Dionisi si presenta: «Sistema di gioco? Una certezza è la difesa a 4»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«Il sistema di gioco? Una certezza c’è che è la difesa a 4, poi vedremo in base ai giocatori che avremo. non cambieremo partita per partita ma cercheremo di essere efficaci. Il trequartista? Non ne abbiamo parlato, abbiamo giocatori bravi tra le linee. Mi piace identificarmi sulle qualità dei giocatori. Stulac l’ho allenato ma non è il solo, l’ho stimolato e poteva fare di più ma ne è consapevole, voglio vedere le qualità di tanti. dobbiamo mettere tutti nelle condizioni migliori. L’obiettivo è alzare il livello di tutta la rosa. Stulac deve dimostrare di avere spirito di rivalsa, dobbiamo dimostrare tutti di essere all’altezza»