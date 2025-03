ULTIM’ORA FIGC – 18 PUNTI DI PENALIZZAZIONE: dovete ripartire dalla 1^ categoria | Scandalo passaporti in Italia

Ennesimo disastro nel mondo del calcio italiano: scoppia lo scandalo passaporti che obbliga il club a ripartire dalla prima categoria.

Il calcio italiano ha vissuto momenti di gloria, ma anche episodi bui segnati da scandali che hanno scosso il sistema. Tra i più noti c’è Calciopoli, scoppiato nel 2006, che ha rivelato un sistema di favoritismi arbitrali a beneficio di alcune squadre, tra cui la Juventus, retrocessa in Serie B e privata di due scudetti. Anche Milan, Lazio, Fiorentina e Reggina subirono penalizzazioni e sanzioni.

Un altro scandalo importante è stato il Totonero, che negli anni ’80 coinvolse calciatori di Serie A e B in scommesse illegali sulle partite, portando a squalifiche e arresti. Nel 2011, il calcio italiano è stato nuovamente colpito dal Calcioscommesse, un’indagine su partite truccate che coinvolse giocatori e dirigenti di diverse squadre, con pesanti sanzioni. Situazione che si è poi ripetuta anche lo scorso anno, quando Tonali e Fagioli sono stati fermati per diversi mesi.

Purtroppo però nel corso degli ultimi giorni è venuta alla luce una nuova situazione di questo tipo, che però questa volta riguarda i passaporti. Un club infatti è rimasto coinvolto in questo scandalo, e si è beccato la bellezza di 18 punti di penalizzazione. Ora per ripartire sarà costretto a giocare in Prima Categoria.

Disastro passaporti nel calcio italiano

In passato la questione riguardante i passaporti era venuta alla luce per l’Inter, dove Recoba ne avrebbe avuto uno falso pur di essere tesserato dal club nerazzurro. Questa volta però lo scandalo, sebbene coinvolga le categorie minori, è di ben più ampia portata.

La squadra coinvolta è la Rinascita Refugees, la quale è rimasta coinvolta in uno scandalo di falsi tesseramenti, che coinvolge diversi calciatori, risalente ad un paio di anni fa. Una situazione che ha dunque portato la FIGC ad emettere delle pesanti sanzioni ufficiali.

Penalizzazione e retrocessione

La Rinascita Refugees, che al momento milita in Promozione, ha subito, tralasciando le svariate multe, una penalizzazione di ben 18 punti, che appunto fa crollare la sua posizione in classifica. La retrocessione in Prima Categoria è dunque imminente.

Anche alcuni calciatori coinvolti poi sono stati squalificati, e potranno tornare a giocare solo nel 2026. Uno stop dunque di circa un anno per loro, che hanno giocato sotto falso nome.