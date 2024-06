Palermo, De Sanctis si presenta: «Pigliacelli-Desplanches? Faremo le scelte più ponderate ripartendo da tre o quattro portieri che diano ampie garanzie»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Rispetto tutti i giocatori della rosa del Palermo. Il lavoro fatto negli ultimi 2 anni è rispettabile, nelle discussioni che ho avuto con Pigliacelli devo dire che ho trovato un ragazzo che ha chiarissima la sua situazione, mi ha rappresentato il suo percorso qui a Palermo e ne ho preso atto. mi sono piaciute le ultime dichiarazioni del suo agente, tutti riceveranno rispetto se daranno rispetto. È evidente che qualcosa va cambiato in quel settore ma lo faremo quando e solo se ci saranno le condizioni che rispetteranno il Palermo e i suoi tesserati, nessuno vuole cacciare nessuno, nello stile del City Football Group e nelle dinamiche non c’è accanimento nei confronti di chi ha dato e può dare al Palermo».

«Desplanches? Ottima considerazione nei suoi confronti è arrivato a Palermo con l’esperienza internazionale avendo giocato il Mondiale Under 20 è arrivato con un numero limitato di minuti in carriera, quindi nella dinamica di cambiamento che ho abbiamo in testa faremo le scelte più ponderate ripartendo da tre o quattro portieri che diano ampie garanzie e che abbia equilibri ben distribuiti, così come lo sarà per tutti i ruoli il mister lo deciderà in settimana»