Palermo, Dionisi si presenta: «Può sembrare un passo indietro la B ma ne voglio fare tre avanti con questa squadra»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«La base è buona dobbiamo partire da cose positive già fatte nel breve il centro sportivo non porta risultati ma questo è un fiore all’occhiello. È giuso che ci siano aspettative su di me e sul direttore ma insieme e la faremo. Può sembrare un passo indietro la B ma ne voglio fare tre avanti. Tutti vogliamo vedere il Palermo in alto. Sono coinvolto e lo percepisco dalla gente e dall’amore che può dare la piazza. Il massimo ce lo dobbiamo meritare e sudare. L’identità di gioco non è tutto, dobbiamo raggiungere l’obiettivo step by step».