Palermo, De Sanctis si presenta: «Non è escluso che arrivino giocatori che hanno fatto la A»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Voi avete visto cosa ha fatto il Palermo negli ultimi 24 mesi, mi fa piacere parlare di cosa è stato fatto dopo il fallimento. Quello che si aggiunge negli ultimi 24 mesi è meraviglioso. Gardini mi ha trasferito la parola coesione e famiglia. Auspichiamo di migliorare e ce la metteremo tutta per farlo. La tradizione e la storia del Palermo ci aiuterà a far capire ai giocatori che dobbiamo rimettere il Palermo dove merita di stare. Per mix intendo giocatori che conoscono il campionato italiano in quanto Serie A e Serie B, probabilmente arriveranno giocatori dalla serie A e dalla B. Stiamo provando a portare profili internazionali che si contendono anche altre squadre. Non è escluso che arrivino giocatori che hanno fatto la A»

«Quando ho parlato di migliorare la rosa intendevo migliorarla nella quantità, qualità e fisicità. daremo continuità ai doppi ruoli. La squadra ha bisogno di essere più fisica e avere più struttura, forza e velocità in alcune posizioni. Ci sarà una rosa lunga».