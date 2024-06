Palermo, Dionisi si presenta: «Ogni piazza è diversa e per me è stato facile scegliere»

Il Palermo presenta il suo nuovo allenatore in conferenza stampa. Alessio Dionisi è intervenuto al Renzo Barbera rilasciando le seguenti parole:

«Sapevo benissimo dove venivo e che qui è fantastico lavorare. Ho dato grande disponibilità e la prima scelta doveva farla la società. Ho dato massima apertura, per me non era importante la categoria ma avere le idee chiare e un progetto ambizioso. ma nel calcio bisogna stare attenti quando si parla di progetto. Ho chiaro i numeri del Palermo dello scorso anno, vuoi o non vuoi se miglioreremo la classifica miglioreremo i numeri. ho accettato perché c’è margine per migliorare, il progetto è ambiziosissimo e ne voglio far parte. Poi voglio stare sul campo. Ogni piazza è diversa e per me è stato facile scegliere perché non vedevo l’ora. Sono stato benissimo in tutti i posti. Sono curioso di conoscere e capire. Tanto lo fanno le aspettative e le esperienze vissute. Spero di essere la sintesi migliore di tutte le esperienze vissute. In passato c’era il cambiamento che era facile, ora si vuole creare identità e da me in giù prende decisioni, da me in sù vengo giudicato. A volte cambiare è giusto altre non lo è chi prende le decisioni è pagato per farlo e deve assumersi le scelte. Vogliamo migliorare e vogliamo farlo ma ci vuole tempo»