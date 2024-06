Palermo, De Sanctis si presenta: «Mancuso non rientra nel nostro progetto tecnico, Lucioni e Di Mariano si»

Non solo Alessio Dionisi, quest’oggi al Renzo Barbera si presenta anche Morgan De Sanctis.

Ecco le parole del nuovo ds rosanero:

«Nel completamento della rosa va tenuto conto delle regole da rispettare anche per ciò che riguarda gli under. Mancuso? È un giocatore forte che in B ha fatto tanti gol però non rientra nel nostro progetto tecnico. Lucioni e Di Mariano? Rientrano nel progetto, quando ho parlato con loro hanno manifestato la loro volontà di continuare nel progetto ma con una riserva. Penso che questa riserva la possano sciogliere loro con atteggiamenti e voglia giusta che hanno avuto qui e devo continuare a metterla»