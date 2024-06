Palermo: l’allenatore del Mumbai City Petr Kratky in visita in città (FOTO)

Il tecnico del Mumbai City Petr Kratky quest’oggi è stato in visita a Palermo dove è stato accolto da Riccardo Bigon. L’allenatore della squadra appartenente al City Football Group ha visitato le strutture rosanero, ovvero il Barbera e il CFA di Torretta.

Head Coach Petr Kratky had a productive visit to fellow City Football Group club Palermo.

Pictured here with Palermo Director Riccardo Bigon, as he toured their impressive facilities and stadium 🩷🩵#AamchiCity #MumbaiCity 🔵 pic.twitter.com/MY43Q8duGw

— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) June 26, 2024