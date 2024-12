Palermo, Di Mariano: «Vogliamo rendere felice un popolo. Anche noi siamo sognatori»

Il giocatore del Palermo, Francesco Di Mariano, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Radio Time” in merito al momento delicato che sta attraversando la squadra siciliana:

«Bisogna andare avanti e guardare subito alla prossima partita, perché il bello del calcio è questo: la città va portata dalla nostra parte, per rendere felice un popolo intero e per poter sognare anche noi, perché anche noi siamo dei sognatori, perché tutti noi abbiamo delle famiglie, delle carriere davanti e quindi vogliamo sognare insieme a tutti, non solo far sognare altre persone, sognare insieme a tutti, che è la cosa più bella. Poi è ovvio che in questo momento siamo delusi, io per primo ma tutti. Questi momenti capiteranno ancora durante il campionato. Perché lo so, sono ormai undici anni che faccio questa categoria. Dobbiamo andare avanti. Ma non testa bassa e pedalare, ma testa alta e pedalare. Questo è quello che penso».

