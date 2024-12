Palermo, Di Mariano: «Questa società non ci fa mancare nulla. Serve pazienza»

Francesco Di Mariano ha rilasciato una lunga intervista a Radio Time, soffermandosi anche sull’importanza del City Group:

«La piazza si aspetta tanto da noi e anche noi ci aspettiamo tanto da noi, perché se no non saremo qui a Palermo, in primis io. Siamo a Palermo per un motivo, ma tu per poter volare in alto devi cadere tante volte, se no non puoi mai volare in alto. E questo è un percorso che in questo momento ci fa volere basso: poi ci rialziamo, poi rivoliamo basso. So che è difficile dirlo, ma la pazienza è la virtù dei forti, dobbiamo avercela perché è arrivata qua una società importantissima e io ci vivo da dentro, anche se da fuori sembra difficile crederci. Questa società non ci sta facendo mancare nulla, ci fa sentire il suo apporto, è sempre vicino a noi, è una società importantissima. Non si costruisce tutto oggi per domani, si gestisce con il tempo. A livello tattico non spetta a me rispondere, ne deve deve rispondere il mister, ma livello psicologico posso dire che il giocatore è nella testa, è solo qui dentro, non da qui in giù. Il giocatore è nella testa, ma in qualsiasi categoria, squadra, città, ovunque».

