Palermo, Di Mariano: «Nelle ultime prestazioni è cambiato l’atteggiamento della squadra»

Ai microfoni di Radio Time, il giocatore del Palermo, Francesco Di Mariano, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’ultimo periodo:

«La Carrarese ha vinto con il Pisa in casa, eh. Bisogna rispettare tutte le squadre, perché noi facciamo la Serie B, non facciamo la Champions League, siamo una squadra come tutte le altre. Siamo andati dietro la partita nel secondo tempo, probabilmente gli ultimi 20 minuti volevamo riacciuffarla e forse nella confusione abbiamo creato ancora più confusione, e questo è stato secondo me forse l’errore. Però la Carrarese va rispettata come va rispettata anche chi è primo ad oggi, come il Sassuolo. Il campionato è questo. Non è una questione di stare tranquilli alla 16ª partita di campionato. Io ho vinto un campionato a Lecce all’ultima partita di campionato, col Pordenone che era già retrocesso. E abbiamo vinto 1-0, abbiamo tirato 15 volte in porta e la palla non entrava. E allora cosa dovevamo dire, che là eravamo scarsi? Ma non eravamo dei fenomeni prima e non siamo neanche scarsi adesso».

«Negli ultimi due mesi – continua Di Mariano – la squadra ha cambiato atteggiamento, anche in termini di prestazione. Non mi ricordo una squadra che ci ha sottomesso, non me la ricordo, ad oggi, negli ultimi due mesi. Quindi secondo me bisogna ripartire dalle cose positive e alzare la testa sempre. Cadi, ti rialzi, cadi e ti rialzi. Non c’è un’altra strada, se no cosa facciamo? Molliamo tutto e ce ne andiamo a casa? No, questo non fa parte né di me, né di noi. Quindi quello che dico è: ci vuole equilibrio, soprattutto nei momenti come questi. Quindi penso che il giocatore fa la differenza psicologicamente. Sia se vinci, sia se perdi o pareggi, è nella testa. Il giocatore è tutto nella testa».

