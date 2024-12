Palermo, Di Mariano: «Giocare qui è importante, ma non diventi un alibi quando le cose vanno male»

Ai microfoni di Radio Time, il giocatore del Palermo, Francesco Di Mariano, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’importanza di vestire la maglia rosanero:

«Sono tre anni che sono qua e l’ho detto tantissime volte: per me non è un peso stare qua, non è un peso neanche il fatto di essere palermitano, probabilmente magari sento di più la felicità di una vittoria o la delusione di una sconfitta, ma io sono qua perché mi piace, mi piace rappresentare ogni ragazzino che sogna di arrivare a indossare questa maglia. Quindi io cerco semplicemente di rappresentare questa gente. Io lo faccio perché ci metto sempre il cuore. Lo faccio per chi mi vuole bene, chi mi stima, chi mi ammira e per la mia famiglia. Agli altri miei compagni non lo devo dire io il peso di questa maglia, perché la maglia parla da sola e penso che tutti i miei compagni che hanno accettato di venire qua sapevano dove venivano a giocare, con tutto il rispetto per le altre società, quindi sanno cosa vuol dire giocare per il Palermo e giocare a Palermo. Ma questo non deve diventare poi un alibi quando le cose non vanno bene. Perché siamo il Palermo, ok, ma siamo sempre una squadra di Serie B come tutte le altre e ad oggi qua, se siamo in Serie B, parlo anch’io in primis, per me vuol dire che ognuno di noi ha qualche limite. Non ci sono fenomeni in Serie B, non ci sono campioni. Quindi con il lavoro, con la mentalità, tutti insieme: poi l’estro, magari, la fantasia di un giocatore può venir fuori, ma sempre contando tutti e 25 i giocatori. Quindi è importante che tutti ci sentiamo parte dello stesso progetto nello stesso modo, e non che magari uno si senta diverso dall’altro. Ma sicuramente giocare a Palermo è una cosa per me stimolante, perché quando entri in quello stadio è sempre qualcosa di meraviglioso».