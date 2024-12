Palermo, Di Mariano: «Ho visto recuperare campionati. Per noi non è ancora finita»

Francesco Di Mariano, ai microfoni di Radio Time, ha rilasciato le seguenti parole sulla prossima partita contro il Catanzaro e sulle possibilità di una rimonta in classifica:

«Parleremo tra di noi per cercare di costruire questa partita, poi sarà il mister a fare le sue valutazioni e a preparare al meglio questa questa gara. Ma l’incazzatura e la delusione vanno di pari passo, quindi questa incazzatura e questa delusione la devi trasformare in una cosa stimolante. Deve essere una cosa stimolante perché, ripeto, siamo solo alla 16ª partita di campionato. Ho visto recuperare campionati: ad esempio il Venezia di Vanoli, a dicembre era penultimo ed è arrivato in semifinale play-off. I tifosi sono liberi di fare quello che vogliono perché devono esternare le loro emozioni. Siamo in un paese democratico dove ognuno può esprimere e dire quello che pensa, sempre nel limite del rispetto, no? Perché ci vuole sempre anche rispetto nel fare una critica. I tifosi è giusto che devono far sentire il loro disappunto, le loro emozioni, come noi invece dobbiamo essere più equilibrati perché noi facciamo questo lavoro. Bisogna essere più equilibrati e cercare di andare in campo e trasmettere a loro serenità. Dobbiamo essere noi con le partite, vincendo, con le prestazioni a cercare di portare a loro questa serenità e quindi portarceli dalla nostra parte. Ma una cosa è certa e lo ripeto ancora: fin quando non è finita, non è finita»