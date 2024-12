Ventura: «Sassuolo, occhio agli scontri importanti contro Pisa, Palermo e Spezia»

Gian Piero Ventura, ex allenatore di club di spicco nel calcio italiano, oggi al timone di squadre di Serie B come Bari e Pisa, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sullo scenario attuale del campionato con i lettori de La Gazzetta del Mezzogiorno. Esperto conoscitore dei meandri della Serie B, Ventura ha offerto un’analisi approfondita delle dinamiche e delle squadre che stanno emergendo in questa stagione.

Ecco le sue parole:

«Il Sassuolo è fuori mercato e centrerà la promozione. Pisa e Spezia hanno un grande vantaggio. Uno delle due forse è recuperabile dalle inseguitrici. Il Bari può disputare un campionato sopra le righe, cioè da terzo, quarto posto. C’è una struttura di squadra e i tanti risultati utili consecutivi significano qualcosa. Senza i rigori sbagliati a Genova e Brescia, ci sarebbero stati quei quattro punti in più utili a rincorrere meglio. Dicembre è un mese importante. Col Sudtirol sulla carta è facile. Poi, occhio agli scontri importanti contro Pisa, Palermo e Spezia. Se dovesse centrarli, si aprirebbe uno scenario importante. In B non puoi comunque mai rilassarti. Mai dire mai».