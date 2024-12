Modena, Pedro Mendes: «Reggiana? È un derby, dobbiamo scendere in campo per vincere»

Il clima si scalda in vista del derby emiliano tra Modena e Reggiana, una partita sempre carica di emozioni e aspettative. In un recente incontro con i media, organizzato dal Modena, l’attaccante Pedro Mendes ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative per la prossima sfida. Le sue parole, raccolte dal sito parlandodisport.it, rivelano un mix di ottimismo e determinazione. Mendes, ex punta dell’Ascoli e ora sotto i riflettori a Modena, si dice sereno e in buona forma fisica, dopo aver partecipato attivamente nelle ultime gare. Nonostante un bilancio di gol finora modesto, l’attaccante esprime fiducia per un miglioramento, sperando di lasciare il segno già nel prossimo incontro. Il derby contro la Reggiana è descritto come una battaglia cruciale, non solo per i punti in palio ma anche per l’importanza che riveste agli occhi dei tifosi e della città. Pedro Mendes enfatizza l’orgoglio di vestire la maglia del Modena e la sua volontà di essere ricordato positivamente dai sostenitori gialloblù, sottolineando l’opportunità di fare storia con una vittoria significativa in questo imminente confronto.

«Sorrido, sono sempre felice. Mi trovo bene qui, serve questa positività per andare avanti. Dal punto di vista fisico sto bene, ho giocato nelle ultime partite e quindi spero di continuare così da qui alla fine. Pochi gol segnati? Possiamo fare sicuramente di più, magari già da sabato. Reggiana? È un derby, dobbiamo scendere in campo per vincere e sappiamo che è una partita molto sentita da tifosi e città. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, siamo fiduciosi e sabato abbiamo un’opportunità importante per svoltare e ottenere un risultato storico. È un piacere e un orgoglio essere qui a Modena, è una piazza importante e voglio fare bene in modo che un giorno possano ricordarsi di me».