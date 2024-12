Palermo, Di Mariano: «A Carrara uno scivolone. Se la palla di Henry fosse entrata, forse parleremmo di altro»

Intervistato dai microfoni di “Radio Time”, Francesco Di Mariano ha rilasciato le seguenti parole sulla sconfitta contro la Carrarese:

«È sicuramente mancato qualcosa in termini forse di atteggiamento, ma uno scivolone durante un campionato ci può stare uno scivolone. Venivamo da un periodo dove le prestazioni c’erano e avevamo raccolto di meno e sabato è andata male. Adesso testa alta e reagire. È inutile stare lì a pensare cose come “perché non ho fatto questo, non ho fatto quello”. Sicuramente non ci sono stati tiri in porta, ma ci sono stati tiri. Spesso siamo arrivati lì davanti calciando sia da fuori area che dentro l’area. Mi ricordo anche l’ultima azione di Henry a fine primo tempo dentro l’area di rigore. Se quella palla fosse entrata, probabilmente avremmo parlato di altro, però anche le scorse partite siamo arrivati davanti la porta. A Carrara è mancata quella cattiveria che hanno detto probabilmente anche l’allenatore e altri miei compagni nelle precedenti interviste e abbiamo raccolto meno. Poi contro lo Spezia di fatto si capovolge la situazione perché abbiamo segnato su due palle inattive, di cui un autogol, perché probabilmente hai raccolto quello che meritavi nelle partite precedenti. Questa adesso è andata male, è andata storta».

Palermo, Di Mariano: «Dobbiamo uscire da questo momento di m***a. Niente parole, servono i fatti»