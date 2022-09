Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«Genoa? Queste partite si preparano da sole. Se non troviamo stimoli per questa partita, dopo due k.o. di fila e per il ritorno davanti al nostro pubblico, allora non ci abbiamo capito niente. Ad oggi, secondo me, è meglio incontrare una squadra così forte come il Genoa. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato a Reggio prima. Dobbiamo trovare i mezzi per farlo, ma io ho fiducia in questa squadra».