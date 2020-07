Il Palermo continua a sondare tante piste di mercato. La dirigenza rosanero cerca dei rinforzi per tutti i reparti del campo e dovranno essere calciatori che conoscono la Serie C, campionato che non ti permette di fare passi falsi.

Nei giorni scorsi è stato accostato al Palermo il nome del centrocampista Guido Davì, classe ’90 di proprietà del Modena. Per lui sarebbe un ritorno in rosanero perché ha fatto tutte le trafile giovanili, vincendo anche lo scudetto Primavera. Al momento, comunque, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ci sono stati contatti tra Palermo e Modena, così come non ci sono stati tra il Palermo e l’entourage del calciatore.

La destinazione Palermo a Davì non dispiacerebbe assolutamente, ma è consapevole che il Modena lo ritiene uno dei calciatori più importanti, seppure con il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Proprio il solo anno di contratto potrebbe giocare a favore del calciatore che potrebbe spingere per trasferirsi altrove.