La Sigi attraverso una nota ha ufficialmente comunicato che ha depositato l’offerta per partecipare al Bando per la cessione del Catania Calcio. Di seguito la nota riportata da “Tuttocalciocatania.com”: “Sigi Spa rende noto che in data odierna e precisamente alle ore 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all’asta competitiva per l’acquisizione del Calcio Catania. A consegnare la domanda i legali della Sigi: l’avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda avvocato Giovanni Ferraù”.