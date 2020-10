Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Amap”, mezza Palermo resta senz’acqua a causa dei gravi danni a una conduttura che, come specifica il Comune, sono stati causati da una ditta privata. La rottura è avvenuta all’incrocio tra una parallela della circonvallazione e via Konrad Roentgen.

A causa dei gravi danni l’Amap è stata costretta a sospendere l’erogazione idrica con conseguenti disservizi nei seguenti quartieri e zone: Libertà, Cantieri, Fiera, Vergine Marina-Arella, Lungomare C. Colombo, Addaura, Mondello, Castelforte – Giusino, Zen, Villaggio Ruffini, Lanza di Scalea, Villa Adriana, Cruillas-Badia. I disagi, secondo le stime, riguarderanno da 250 a 300 mila persone.





In una nota l’Amap annuncia che sta attivando il servizio sostitutivo con autobotte per le utenze sensibili (ospedali, scuole, ecc.). “I tecnici dell’azienda sono già sul posto dell’incidente per valutare tempi e modalità di ripristino che si prevede saranno comunque lunghi per l’entità del danno”.