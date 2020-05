Arriva l’ordinanza di Leoluca Orlando con cui dispone, con decorrenza da venerdì 22 maggio, l’apertura di alcuni mercati rionali settimanali. Ecco quali:

Viale Di Vittorio (lunedì)

Via Nina Siciliana (Venerdì)

Via Uditore (Venerdì)

Via Paulsen (Sabato)

Borgo Nuovo (Sabato)

Monte Pellegrino (Sabato)

I mercati, si legge in una nota del Comune, si svolgeranno con l’orario 7.00/14.00, fatta salva la facoltà per gli operatori di autoridursi l’orario d’esercizio. “L’apertura è consentita a condizione che vengano attuate e rispettate le misure previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi allegati e dall’Ordinanza del presidente della Regione Sicilia nr. 21 del 17/05/2020 nonché del ‘Vademecum Informativo sul Commercio al Dettaglio nelle Aree Pubbliche’, emanato dall’Ufficio di Gabinetto del sindaco ed approvato dalla Giunta ieri. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’accesso all’area del mercato dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all’ingresso di ciascun varco e saranno messi a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato. I casi di inosservanza verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, per gli operatori commerciali scatta la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di violazione reiterata la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.