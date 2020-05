Arriva da mercoledì l’estate al Sud, dove si registreranno picchi di 39 gradi sul palermitano, cosentino e foggiano. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, il meridione sarà investito da mercoledì da un’ondata di caldo africano piuttosto intenso. «Il picco – sottolinea – sarà soprattutto tra giovedì e venerdì quando non si escludono record di caldo per il mese di maggio su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Coinvolto anche il Centro, sebbene in misura più marginale, con massime pari o superiori ai 3 gradi sulle zone interne, specie tra Lazio e Abruzzo. Va comunque segnalato che il clima sarà decisamente più mitigato lungo le coste, specie adriatiche e ioniche, grazie ai venti che proverranno da un mare ancora piuttosto freddo, eredità termica dell’inverno».