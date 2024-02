Come riportato da il Giornale di Sicilia, una buca si è aperta nel marciapiede del ponte di via Giafar, a Palermo.

Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del cedimento. I primi a intervenire, gli agenti della polizia municipale. Poi i tecnici comunali che stanno valutando la stabilità del viadotto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi.