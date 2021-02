Sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio e limitato spazzamento delle strade, ad eccezione del centro storico cittadino e dello svuotamento dei cestini gettacarte. A comunicarlo è stata la Rap attraverso una nota.

“Le maestranze assegnate ai sopradetti servizi, nonché quelli in quota parte non indispensabili (esempio, i servizi a terzi che saranno parzialmente assicurati) saranno, temporaneamente, destinate all’area raccolta indifferenziata per gli svuotamenti dei cassonetti dove insistono maggiori criticità e per eliminare, eventuali, accumuli di rifiuti presso le postazioni. Le azioni intraprese servono a mitigare e limitare l’insorgenza di una emergenza igienico sanitaria aggravata dalla corrente crisi da Covid”.