Raimond Domenech, ex allenatore della Francia finalista del Mondiale 2006, è di nuovo senza squadra. Il tecnico transalpino infatti è stato esonerato dal Nantes per gli scarsi risultati raggiunti con i canarini, il club gialloverde rischia la retrocessione in Ligue 2. Dopo 4 sconfitte e 3 pareggi da quanto è arrivato il club francese ha deciso di esonerarlo, in favore del tecnico Antoine Kombouaré.