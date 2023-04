L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul “quasi rosanero” Viali, che lunedì affronterà il Palermo, riportando le sue parole.

Tra Nasti e Brunori dieci gol di differenza. Ma il capitano rosa ha realizzato una sola rete nelle ultime otto giornate. «Quella di Brunori è una bella favola. La sua è stata una lunga gavetta e a volte i percorsi non disegnano il valore dei calciatori. Il fatto che Mancini lo abbia preso in considerazione è la dimostrazione che si può aspirare alle stelle anche se sei in B». Per Viali, Corini è la vera anima dei suoi ragazzi.

«Ha svolto un lavoro enorme. Passare da una vittoria non sua, dalla C alla B, a sorpresa; prendere in mano la situazione a campionato avviato; trovare il giusto equilibrio con elementi nuovi e diventare concorrente temibile non è facile. Lui c’è riuscito. Il Palermo ha un’identità precisa, basta guardare i risultati e una cornice di pubblico che sta spingendo al massimo. Ho visto anche a Parma il colpo d’occhio di una curva che, in casa, sarà all’ennesima potenza».