La Coca Cola si veste di rosanero. Ha attirato l’attenzione dei tifosi palermitani la nuova lattina Limited Edition della del noto brand, ma non si tratta di un tributo al Palermo.

Si tratta di Coca-Cola Movement, realizzato in collaborazione con Rosalìa, la cantante spagnola che agli ultimi Grammy ha vinto nella categoria miglior album rock latino e che per l’occasione ha lanciato il nuovo singolo LLYLM (acronimo di Lie Like You Love Me) Coca-Cola Movement sarà la prima variante lanciata in Italia di Coca-Cola Creations, la nuova piattaforma di comunicazione creata per trovare nuove espressioni del brand, grazie a collaborazioni, creatività e connessioni culturali.

Coca-Cola Movement è la prima variante lanciata in Italia di Coca-Cola® Creations, lanuova piattaforma di comunicazione che vuole portare il brand verso nuove espressioni, frutto di collaborazioni, creatività e connessioni culturali. Creata insieme a Rosalia, artista all’avanguardia, che infrange i confini tra i generi e gli stili musicali, questa limited edition vuole celebrare il potere trasformativo della musica spingendo il gusto unico di Coca-Cola oltre i suoi limiti, rendendolo sorprendente. “Le nuove generazioni sono sempre alla ricerca di una trasformazione e di nuovi linguaggi per esprimere sé stessi e la loro unicità e la musica è il veicolo per eccellenza del cambiamento”, ha dichiarato Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia. “La piattaforma globale Coca-Cola® Creations arriva in Italia per la prima volta e, attraverso la collaborazione con un’artista così ispirazionale come Rosalìa, vogliamo aprire nuovi orizzonti per il brand e spingere il nostro gusto unico verso nuove espressioni”.