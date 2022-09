L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato un’intervista a Eugenio Corini il quale ha toccato vari temi.

Qui in ritiro ha provato più opzioni, anche la difesa a 3. «A volte posso giocare a 3 dietro, con la costruzione dei due centrali, o stringendo un terzino. A volte cerchi di cambiare per mettere in difficoltà il pressing avversario, a volte provo la linea a 4 ma con un terzino che sale e uno che copre. Tutto sta nel sapere cosa vuoi fare quando hai la palla, come lavorare, e che cosa fare quando ce l’ha l’avversario».

Oggi chi studia? «Ho fatto stage al Real con Ancelotti anni fa, lo ammiravo tanto anche da calciatore. Sono stato da Simeone all’Atletico. La mia tesi del Master Uefa Pro l’ho fatta studiando il Bayern di Van Gaal, i miei collaboratori hanno seguito Mihajlovic e Giampaolo, io sono stato da Pioli ai tempi dell’Inter. È bello apprendere da colleghi molto capaci».