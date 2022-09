L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla svolta al campionato attesa dopo il ritiro a Manchester.

Una certezza in più in difesa. Se con i centrali non ci sono molte alternative e se a destra si punta tutto su Buttaro. A sinistra resta da vedere il valore aggiunto che uno come Mateju è in grado di dare. Con Corini ha vinto un campionato di B a Brescia alternandosi tra campo e panchina diventando sostanzialmente titolare nella seconda metà di stagione e venendo confermato in Serie A quanto basta per poter dare garanzie, in una squadra che lì dietro ha giovani di belle speranze e reduci della C. Se c’è un giocatore con la sua esperienza, deve farla valere anche sul campo.