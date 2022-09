Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa al termine del test vinto dal Palermo contro il Nottingham.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita fatta bene, con intensità e un bell’atteggiamento. L’under 23 del Nottingham Forest era una squadra molto fisica e intesa che ricalca un po’ quella che sarà la nostra prossima avversaria, il Südtirol. Sono contento, nonostante il carico di lavoro. Siamo stati fluidi e intensi, abbiamo provato le cose su sui abbiamo lavorato e siamo stati spesso pericolosi. Peccato aver segnato solo un gol. Ogni giorno di lavoro cerchiamo di consolidare il nostro atteggiamento e di crescere. Abbiamo fatto bene in questo ritiro, la struttura ha aiutato a lavorare al meglio. L’obiettivo col Südtirol sarà quello di fare il miglior risultato possibile. I ragazzi sono stati spesso insieme, da lunedì torniamo a Palermo per preparare la prossima partita. Bettella? Ha avuto un fastidio all’ileopsoas, non abbiamo rischiato nulla. Approfondiremo con degli esami se ci sarà il bisogno. Col Nottingham abbiamo creato tanto e siamo arrivati tante volte davanti alla porta. Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione ma l’importante è portare la palla lì, da questo punto di vista sono contento, c’è stata una crescita. So che posso giocare col doppio attaccante o col 4-2-3-1, le indicazioni sono buone. Come torniamo dopo questo ritiro? Il City Group crede molto al Palermo e ce lo ha dimostrato. Torno a casa con la consapevolezza che i giocatori lavorano con grande intensità, hanno voglia di consolidare un gruppo coeso. Ho la sensazione di aver creato una base importante».