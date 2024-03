Palermo, Corini: «C’è voglia di fare una grande partita e vincere a Lecco»

Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “TgR” in vista della gara contro il Lecco.

Ecco le parole del tecnico:

«C’è voglia di fare una grande partita, di vincerla. Le energie sono canalizzate per prepararci al meglio e ottenere questi tre punti. Dispiace perché avevamo creato entusiasmo incredibile, c’è grande rammarico per aver perso contro Ternana e Brescia, c’è grande delusione ma anche voglia di ripartire. L’obiettivo è fare il meglio possibile, finché la matematica ci dirà che non possiamo raggiungere la A noi faremo il nostro vincendo le nostre partite».