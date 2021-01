L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla convenzione del “Barbera”.

E’ stata firmata dal dirigente del settore Risorse immobiliari del Comune Carmela Agnello e dall’AD Rinaldo Sagramola la nuova convenzione per la concessione dello stadio “Barbera”. Una nuova valutazione dello scorso 2 ottobre della commissione tecnica ha dimezzato questo canone. Un maxi sconto per il club che ha firmato un accordo di concessione per 6 anni dal 20 dicembre 2020 al 20 dicembre 2026 a 172 mila euro all’anno.





Le manutenzioni ordinarie spettano al Palermo, tra cui interventi sul manto erboso e all’impianto di illuminazione. L’eventuale impegno della società verso le manutenzioni straordinarie verrà detratto dal canone.