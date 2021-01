La storia di Alice Broccoli ha fatto discutere.

Era un’allenatrice degli esordienti dell’Asd San Martino a San Leone, ma è stata esonerata a causa di alcune foto presenti su Instagram. Ecco quanto affermato ai microfoni di “Calcioatalanta.it”: «Sono stata licenziata perché mi è stato detto che un’allenatrice/educatrice non può pubblicare certe foto sui social. Tutto quello che io faccio e ho fatto come persona viene cancellato e azzerato a causa di foto sul mio account personale di Instagram. Ciliegina sulla torta, del resto ho sempre dovuto fare il doppio per essere accettata la metà in una società dove essere una donna è un difetto».





«Sono molto dispiaciuta perché questa decisione ha fatto arrabbiare parecchio i genitori e ha deluso i bambini. Lavoravo da anni in società: avevo iniziato come dirigente, poi come aiuto allenatore, poi un anno con i “Piccoli Amici”, mentre quest’anno ero alla prima esperienza come primo allenatore con gli esordienti».