La trasferta contro il San Tommaso per il Palermo non è stata positiva, oltre al pareggio per 1-1 contro la squadra campana, Pergolizzi sarà in emergenza under nella prossima sfida contro il Roccella. Questo perchè Doda è uscito per infortunio a partita in corso per un fallo di Alleruzzo e con ogni probabilità non recupererà per il match contro la squadra calabrese, inoltre Vaccaro è stato espulso. Il tecnico del Palermo dovrà rivoluzionare la formazione visto che mancano due under, soprattutto il reparto difensivo dato che mancheranno i due terzini. Pergolizzi potrebbe ovviare al problema con l’inserimento di Peretti e Bechini, giocatori che non sono stati utilizzati quasi mai dal tecnico palermitano, soprattutto l’ex Sassuolo.