Il Palermo dimostra vicinanza ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Cervello. Il club rosanero, si legge sul sito ufficiale, “in occasione della Pasqua, il Palermo ha deciso di donare oltre 700 uova al cioccolato ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Cervello, a tutti i ragazzi e le ragazze di tutte le squadre giovanili della società, e ai baby abbonati sotto i nove anni. Si tratta dell’intero stock di uova di Pasqua del Palermo, con il logo e i colori rosanero, inizialmente destinate alla vendita attraverso il #Siamoaquile Bar&Store dello stadio Barbera e attraverso il sito ufficiale del Palermo. In questo momento difficile, tuttavia, si è invece deciso di regalare un sorriso per questa Pasqua insolita e mandare le uova come augurio di rinascita a tanti bambini del nostro territorio, esaurendo in questo modo tutte le scorte disponibili. Un gesto familiare per continuare a coltivare nelle generazioni più giovani il senso di appartenenza, necessario per risollevarsi e crescere tutti insieme, oggi e negli anni a venire. Le uova saranno consegnate a domicilio dalla Società in questi giorni, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste contro la diffusione del virus, grazie ai dati sugli abbonati forniti dal partner Vivaticket”.