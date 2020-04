I calciatori del Palermo hanno voglia di tornare in campo per conquistare le promozione. Il centrocampista Juan Mauri ha voglia di dimostrare le sue qualità e ai microfoni del sito ufficiale dichiara anche l’amore per i colori rosanero: «Personalmente vorrei avere l’occasione di chiudere in bellezza questo campionato sono convinto di non aver ancora dimostrato al meglio le mie qualità. Ad ogni modo Palermo non è per me una tappa passeggera, voglio lasciare il segno perché credo in questo progetto e voglio togliermi tante soddisfazioni indossando la maglia rosanero a lungo».