Palermo-Como, Roberts: «Al Barbera ci aspettiamo un’atmosfera fantastica e una partita difficilissima»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Como Osian Roberts ha parlato in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«È stata un’ottima settimana di lavoro dopo la bella vittoria contro il Brescia. I calciatori sono tutti disponibili a parte Cutrone, che va monitorato, e Vigorito, che non ci sarà. Palermo? Ci aspettiamo un’atmosfera fantastica e una partita difficilissima. Sono queste le partite che tutti vogliono giocare. Ci aspettiamo di rispondere in maniera positiva ad un appuntamento di questo calibro. Con Kone bisogna stare attentissimi nonostante sia già rientrato. Dobbiamo andare con cautela. Baselli lo state vedendo ultimamente, ci darà di sicuro un grande aiuto».

«Non abbiamo preparato niente di speciale sulle palle inattive. È vero che sono forti in questo aspetto, ma dobbiamo pensare a noi stessi, provare a vincere i duelli. Il nostro principio di gioco non cambierà, potremmo variare qualcosa a livello tattico. La pressione in club come il nostro c’è sempre, ci piace anche mettercela da soli. Rispettiamo il Palermo, come rispettiamo ogni squadra del campionato, ma non abbiamo paura di nessuno».