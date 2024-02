Cremonese, Stroppa: «Vazquez mi fa innervosire, mancano i suoi gol»

Alla vigilia della trasferta di Ascoli, sfida della 25ª giornata di Serie BKT in programma venerdì 16 febbraio alle ore 20.30, il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa è intervenuto dalla sala stampa.

Ecco le sue dichiarazioni.

«Mi aspetto una partita molto, molto, molto complicata. Al di là del discorso difensivo, di cui Castori è un maestro per l’identità che dà alle proprie squadre, l’Ascoli è una squadra difficile contro cui giocare perchè pressa a tutto campo. Dobbiamo essere bravi a eludere questa loro pressione ed essere aggressivi a nostra volta. Jungdal avrebbe giocato anche contro la Reggiana, ma abbiamo voluto fargli fare altri esami perché un giovane può sbagliare a interpretare certi segnali che il suo corpo gli manda. Per quanto riguarda Charles, siamo contenti che sia arrivato tra i primi quattro, ma ha fatto due allenamenti con noi dopo un mese e mezzo di assenza. Peccato perchè stava molto bene. Unico assente Tuia».

«Vazquez? Sabato ne ha sbagliati 5 di gol, ed è chiaro che ci mancano i suoi gol così come anche di altri. Mi fa venire il nervoso e spero che venga anche a lui. Comunque deve continuare così come mole di gioco perché nessuno ha uno come lui in categoria. Ha nella capacità il fatto di servire i compagni, una gestione per cui si può dire faccia un altro sport. Anche noi dobbiamo migliorare perchè la squadra riesce a trasmettere questa idea di dominio, ci manca il gol che fa la differenza. L’emblema è stata quella con la Reggiana, dove abbiamo giocato meglio ancora che contro il Modena, al quale abbiamo fatto 4 gol».