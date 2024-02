Palermo-Como, Roberts: «Rispettiamo ogni avversario, in questa B può succedere di tutto»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Como Osian Roberts ha parlato in vista della gara contro il Palermo.

«In ogni partita proviamo a trovare il giusto equilibrio. Certe volte serve un calciatore più difensivo, certe volte meglio mantenere più giocatori offensivi in campo. Tutto ciò dipende anche dall’avversario e da cosa richiede la partita. Ripeto, i nostri principi di gioco non cambiano. Nsame e Fumagalli si stanno adattando al nostro gioco. Non mi piace dare un favorito, Fumagalli è un progetto più futuribile, mentre Nsame è un giocatore più rodato e internazionale. Vedremo, non abbiamo ancora scelto la formazione. La partita più difficile è sempre la prossima. La gara di sabato attualmente è la più complicata. Dobbiamo sempre restare concentrati e sul pezzo, penseremo al Parma da domenica»

«Abbiamo la necessità di rispettare ogni avversario. Non molto tempo fa abbiamo perso 0-2 in casa, le scorse partite potevano finire 1-1 anziché 1-0 per noi. Per questo dobbiamo onorare ogni impegno come fosse il più complesso. In questo campionato, come sapete, può succedere di tutto. Abilgaard? Oliver si è allenato tutta la settimana, siamo contenti di riaverlo con noi. Abbiamo tante opzioni a centrocampo, e le considereremo tutte. Nelle prossime gare avremo bisogno di tutti. Barba e Goldaniga hanno lavorato benissimo insieme. Con il ritorno di Cas, la scelta per la difesa sarà difficilissima. Ma penso stia qui la forza della nostra squadra, avere competizione in ruoli diversi aumenta il livello di rendimento dei giocatori. Cutrone? Non ci sarà questo weekend, potrebbe tornare o il prossimo o quello dopo ancora. Non possiamo dirlo con certezza, sta seguendo un percorso di riabilitazione in cui si deve procedere con cautela».

