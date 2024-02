Palermo-Como, Di Francesco: «Abbiamo dimostrato di essere tutti uniti verso un unico obbiettivo»

Federico Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per commentare il 3 a 0 del Palermo sul Como.

Di seguito le sue parole:

«Schema improvvisato? Sono situazioni che proviamo in settimana, in quel momento volevamo fare un’altra cosa ma poi ci siamo guardati con Matteo e ho fatto quel movimento. Ringrazio Matteo per l’assist.

Il mister ci ha detto di continuare a giocare come abbiamo giocato nella seconda metà del primo tempo e lo abbiamo fatto. Siamo stati continui durante la partita, ci sono stati anche momenti di sofferenza. Siamo stati intensi e questo aiuta nell’economia della squadra. Penso che l’obiettivo più importante è la vittoria della squadra e oggi abbiamo dimostrato di essere tutti uniti verso un unico obiettivo. La strada da seguire è questa per ottenere risultati importanti».