Come riporta “Gds.it” Palermo è ancora prigioniera del traffico. Come troppo spesso accade, tra lavori infiniti e cantieri che spuntano all’improvviso, incidenti e quant’altro, gli automobilisti diventano ostaggio. In viale Regione Siciliana, la circonvallazione e la più importante arteria stradale del capoluogo, code chilometriche in due punti, in direzione Catania: due tir si son scontrati, all’altezza di via Belgio, e questo ha avuto conseguenze anche più avanti, sul ponte Corleone, dove gli ennesimi lavori per il rifacimento della struttura hanno costretto a stringere ancora di più carreggiata, con tutte le ben note conseguenze del caso. Risultato? Per fare pochi chilometri ci vogliono ore.

Non va di certo meglio in via Crispi, a due passi dal porto, dove sono iniziati questa settimana i lavori del sottopasso di piazza XIII vittime, e anche qui, traffico a volontà. In più, questa mattina è saltata una tubatura vicino piazza Borsellino, e la strada è diventata un fiume. Carreggiata anche qui ristretta e macchine tutte in fila indiana, bloccate, e con i lavori poco più avanti e i ben noti problemi della circolazione stradale in via Crispi. Una situazione infernale, tanto che in molti hanno chiesto la sospensione della Ztl (come successo in passato) in via Roma per alleggerire la situazione, ma (almeno per ora) il Comune non ha emesso alcuna ordinanza in questo senso.