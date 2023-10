L’allenatore del Nizza Francesco Farioli ha parlato della sua possibile esperienza sulla panchina della Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Alla Sampdoria avevo sentito di nuovo il discorso sull’età, che voleva vincere la Serie B e quindi cercava un allenatore con più esperienza in panchina. Un allenatore si giudica sempre per le sue scelte. Che sia all’inizio della carriera o un esperto che ha vinto tutto come Mourinho. Ero giudicato così giovane che oggi non mi sembra così complicato come quando avevo 21 anni e dovevo spiegare il calcio a un portiere di 35 anni. Tutte le mie esperienze mi hanno esposto e mi hanno permesso di essere pronto. Due persone non possono permettersi di mancare all’allenamento: l’allenatore e il capitano. Tutti li guardano».